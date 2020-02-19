تراند اليوم : بعد إعلان توبتها.. فنان مصري شهير يطلب التمثيل مع منى فاروق



عقب الفيديو الذي أثار ضجة، والذي كشفت فيه الفنانة المصرية منى فاروق، عن مدى المعاناة التي تعيشها بسبب فضيحة الفيديوهات الإباحية التي ظهرت فيها، مشيرة إلى أنها أصبحت منبوذة ولا أحد يريد أن يعطيها فرصة للعمل والحياة، مهددة بالانتحار إذا استمر الوضع هكذا معها.

وفي أول تعليق لفنان مصري على ما قالته، أعلن الفنان المصري شريف منير، عن استعاده للتمثيل معها، مؤكدًا أن هناك الكثير من يتعاطف معها لأن الجميع يخطئ، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا إذا عمل معها.

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :« عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت».

وأضاف :«ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها».

وتعرضت الفنانة منى فاروق إلى أزمات صحية، عقب الإفراج عنها بعد شهور من الحبس عقب فضيحة ظهورها في فيديو إباحي مع المخرج المصري خالد يوسف، والفنانة شيما الحاج، وأشارت إلى أنها أصبحت عاطلة وتخلى عنها أصدقائها، مطالبة الناس بمسامحتها وأنها تابت وندمت ولن تعود للحرام مرة أخرى.





