تراند اليوم : بعد تهديدها بالانتحار .. منى فاروق تكشف عن دولة عربية تقيم بها هربا من نظرات الناس في مصر

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق مفاجأة عن محل إقامتها بعد ظهورها في مقطع فيديو تهدد فيه بالانتحار .

وقالت منى في تصريحات صحفية إنها تقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة .

وأضافت: أحتاج من الجميع الدعاء والتضامن معي لكي أعود لحياتي الطبيعية .

و خرجت الفنانة المصرية منى فاروق وكشفت عن مواقف صعبة تتعرض لها بسبب الفيديو المشين الذي سُرب لها قبل أشهر.

و ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن

رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.

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وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.

وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار

ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.

وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .

واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.

