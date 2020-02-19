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ما إن انفصلت ريهانا عن رجل الأعمال السعودي والملياردير حسن جميل، حتّى عادت إلى صديقها النجم درايك.
وفي تفاصيل أوردها موقع "أل"، لم تتحدّث ريهانا عن حياتها العاطفية أو أسباب انفصالها عن حسن جميل، بعدما دامت علاقتهما لمدّة ثلاث سنوات.
وبالتالي، شوهدت ريهانا مع درايك في عرض يامز الخيري، في مركز باركليز في بروكلين، حيث أدّت فرقة ASAP Mob عرضاً موسيقياً.
يُذكر أن الفنّانة ريهانا شوهدت في تشرين الأول الماضي بإحدى حفلات عيد ميلاد درايك، ما يُؤكّد تعزيز علاقتهما.
ريهانا ودرايك في حفل استلام جوائز.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : بعد انفصال ريهانا عن الملياردير حسن جميل... عودة إلى درايك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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