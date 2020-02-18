محمد عساف يُطلق أغنيته الجديدة شهالحلاوه قريبًا (شاهد)

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف ، يوم الثلاثاء 18 فبراير/ شباط 2020، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "شهالحلاوه".

وقال عساف في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، أن أغنية "شهالحلاوه" من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي علي صابر، وتوزيع الميسترو عثمان عبود.

ويظهر البرومو الغنائي، الذي حمل شعار شركة بلاتينيوم وشعار الفنان عساف مقطع جرافيك لصورة الأخير، مع جملة من كلمات الأغنية شهالحلاوه وختمها بكلمة "قريبا".

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في حين لم يُحدد الفنان الفلسطيني موعد إطلاق الأغنية.

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