شكرا لبحثكم عن خبر فيديو .. مذيعة قناة العربية تدخل في نوبة ضحك بسبب محمد العرب ومطار مارب شاهد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت مذيعة قناة "العربية" السعودية، في نوبة ضحك شديد، بعد الانتهاء من بث تقرير لمراسلها في اليمن، محمد العرب، من محافظة مأرب.وفور انتهاء التقرير، واستعداد المذيعة منتهى الرمحي، لقراءة ختام النشرة الإخبارية، ظهرت وهي تضحك بشكل شديد على الشاشة.
وبعد ذلك اضطرت القناة على استكمال العناوين دون قدرت مذيعتها على تمالك نفسها من شدة الضحك.
ولا يعرف ما هي الأسباب التي تسببت في ضحك المذيعه بهذا الشكل على الهواء مباشرة.
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