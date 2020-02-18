شكرا لبحثكم عن خبر في حادثة غريبة وعجيبة سعودية إكتشفت بعد أكثر من عام ونصف إنها تمارس الزنا مع زوجها الكويتي!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في حادثة غريبة عجيبة لم تتوقعها الفتاة السعودية، و التي قالت إنها تعرضت لخدعة كبيرة من قبل مواطن كويتي في الكويت، ظنت إنها متزوجة منه، و تكتشف فجاة وبالصدفة إنها لم تكن متزوجة منه، وعاشرته لعام ونصف بالحرام وبدون عقد زواج حقيقي، وتخلص منها بالنهاية بدون عقد زواج ولا عقد طلاق.

وفي التفاصيل، لجأت السيدة السعودية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتروي فصول حياة زائفة عاشتها في شقة فندقية بالسالمية مع شخص ادعى أنه محام وتقدم للزواج منها.

وقالت إنّه بعد الارتباط والعيش معها لمدة عام ونصف العام حملت بطفل، فأقنعها بشتى الطرق لإجهاضه، كونه متزوجاً ولديه أبناء، ورتب لها عملية الإجهاض بالتعاون مع آسيوية.

وتابعت انه عندما ساءت العلاقة بينهما توجهت إلى المحكمة لاستخراج عقد زواج مصدّق، إلا أنه تبين أن ما تملكه من أوراق غير صحيحة، وهي ليست زوجة لمن كان يعيش معها تحت سقف واحد.