ليلى علوي تغازل فنان مصري شهير – شاهد

غازلت الفنانة المصرية الشهيرة ليلى علوي فنان مصري شهير وذلك خلال لقاء على قناة DMC المصرية للحديث عن كواليس مسلسل حديث الصباح والمساء والذي عرض منذ أكثر من 19 عاما.

وروى الفنان أحمد خليل، موقفاً جمعه بالفنانة ليلى علوي أثناء تصوير المسلسل حيث قال: "أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل وجدت ليلى علوي خلصت المشهد وبتجري وبتقول "يلا بسرعة عشان أحمد عنده أوردر تاني"، وهذا هو الرقي في التعامل والرقي والنجومية".

وردت الفنانة ليلى علوي، قائلة: "أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، ولو انا كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وتغزل خليل في ليلى على الهواء قائلاً: "أنت أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، لترد عليه بقولها: "حبيبي.. والله بحبك أوي". ليؤكد خليل أنه يحب الفنانة ليلى علوي حباً لا يتخيله أحد.

وأكد أحمد خليل أنه سعيد بالعمل في مسلسل "حديث الصباح والمساء" مع نجوم كبيرة مثل ليلى علوي ودلال عبد العزيز وغيرهم من النجوم الكبيرة.

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بدأ النجم أحمد خليل في سرد الذكريات، التي مر عليها 20 عاما، ذاكرا موقفا له مع النجمة ليلى علوي، خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد "علوي" تجري قائلة: "يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني"، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

مدح "خليل" لـ"علوي"، فتح بابا من الغزل والرومانسية بينهما خلال اللقاء، حيث ردت عليه قائلة: "أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه"، ثم فاجأته بقولها: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وأكمل "خليل" مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: "أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، فلم تتراجع "علوي" عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: "حبيبي .. والله بحبك أوي"، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد.

وتذكر خليل، كيف بلع مسمارا بالخطأ في وقت من الأوقات أثناء تصوير المسلسل، حيث كان دوره "صرماتي"، أي تصليح الأحذية، قائلا: "كنت عاوز أعمل دوري كصانع للأحذية على أكمل وجه وقمت بوضع مجموعة من المسامير في فمي تعبيرا مني على اتقان العمل فبلعت أحدهم".