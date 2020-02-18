شاهد: أب سوري يعلم ابنته التعامل مع القذائف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، لرجل سوري وجد طريقة فيها إبداع لكي ينهي لحظات الرعب التي تعيشها طفلته البالغة من العمر 4 أعوام، عند سماعها دوي القذائف والصواريخ.

وبحسب رواد مواقع التواصل فإن رجلا يعيش في إحدى مناطق إدلب في شمال سوريا، وجد طريقة فيها إبداع لكي ينهي لحظات الرعب التي تعيشها طفلته البالغة من العمر 4 أعوام.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية فإن ذلك الأب يقوم بالضحك عند سماع أصوات انفجارات لتتبعه طفلته بالضحك والقهقة.

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ويظهر في المقطع المصور الذي بثه ذلك الرجل وهو يقول لابنته هذا صوت قذيفة، وبعدها تبادر الطفلة إلى الضحك، ليقول لها وهم يبتسم" إنه شيء مضحك، أليس كذلك".

وترد عليه طفلته قائلة: "نعم إنه أمر مضحك".

والحرب الأهلية السورية وتسمّى أيضاً الأزمة السورية والحرب على سوريا (بحسب الحكومة)، أو الثورة السورية (بحسب المعارضة)؛ هي صراع مسلح داخلي مُتعدد الجوانب في سوريا منذ 2011، شاركت فيه عدّ أطراف دوليّة، يخاض بالدرجة الأولى بين الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة المسلحة، إلى جانب الجماعات الإسلامية والتنظيمات المتشددة.