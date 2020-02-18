تراند اليوم : شاهد أول ظهور للفنانة منى فاروق : اريد الانتحار

أطلت الفنانة منى فاروق في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة بسبب الفيديوهات الفاضحة ، على الانستغرام مهدده بالانتحار على الهواء مباشرة بسبب نظرة الناس لها وتخلي كل أصدقائها عنها في الآونة الأخيرة.

وقالت منى فاروق خلال البث المباشر على انستغرام :" كل الناس نبذتني وكل اصحابي قطعوا علاقتهم بي ، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني؟ أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية".

وتابعت منى فاروق :"كفاية إني أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن هو عادى وهو مش عادي، ومخنوقة أوي، ولما جيت على دبى وقلت اشتغل ، أى شغل مش لازم التمثيل ،مش لاقيه فرصة شغل أو فرصة للحياة أو إني أعيش زي بنى آدم طبيعي".

وأضافت:" هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن انتم لسه، أنا نفسى أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، مقداميش حل غير الموت".

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وكانت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة قررت استمرار إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على خلفية قضية الفيديوهات المسيئة.

أعمال منى فاروق

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.