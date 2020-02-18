الاكثر متابعة اليوم - “شاهد” منى فاروق تثير الجدل ببث مباشر خاص بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف

فاجأت الفنانة منى فاروق صاحبة قضية الفيديو الجنسي مع المخرج المصري خالد يوسف متابعيها على “انستغرام” بمنشورين أثار استفساراتهم .

في المنشور الأول، طلبت منى فاروق من المتابعين الدعاء لها، وأرفقت الطلب بصورة “الحمدلله”.

وتضمن المنشور الثاني صورةً كتب عليها آية من القرآن الكريم: “لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وما أثار حفيظة المتابعين أكثر هو البث المباشر الذي قامت به منى فاروق على انستغرام، إذ ظهرت وهي تبكي وتقول إنها الناس يتعاملون معها وهي “منبوذة”.

وتطرّقت وهي تذرف الدموع أمام متابعيها إلى فضيحة الفيديو الجنسي الذي أثار ضجةً كبيرة مع المخرج خالد يوسف.

وقالت: “أنا أريد العيش بسلام .. أنا أضعف بكثير من الذي حصل معي”.

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واعترفت: “غلطت وكنت صغيرة وقتها .. بس أنا مش عارفة أعيش .. كل الناس تضايقني” .

وردّت على من يهاجمها بسبب الفيديو الجنسي بالقول: “من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر”.

وقدّمت اعتذارها للشعب المصري عن الفيديو الجنسي. وقالت إنها “مخنوقة” وإن أحداً لا يمنحها فرصة للعودة الى مجالها في التمثيل.

وهددت منى فاروق بالانتحار بسبب الازمة النفسية التي تعيشها جراء فضيحة الفيديو الجنسي .