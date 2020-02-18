شاهد: العثور على أقدم نحلة في التاريخ عمرها 99 مليون عام

عثر مستكشفون على أقدم نحلة في التاريخ، تبلغ من العمر 99 مليون عام محفوظة داخل حجر من الكهرمان، حيث تم العثور على هذه الحفرية في ميانمار، وهي تعود إلى منتصف العصر الطباشيري.

ويعود السجل الأحفوري للنحل إلى 65 مليون عاما، قبل أن يتم العثور على هذه الحفرية الأخيرة،وتشترك النحلة المتحجرة في الصفات مع النحل الحديث، لكنها تمتلك بعض صفات الدبابير، مما يشير إلى تطورها من تلك الحشرة،وفق ما نشر موقع "ساينس نيوز".

وقال أحد الباحثين: "تظهر الحفرية أن النحلة تغذت على حبوب اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات الخنفساء، وتتسبب في موتها على جذع الشجرة قبل أن تفرز صمغ العنبر الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات".

والنحلة هي حشرة تنتمي لرتبة غشائيات الأجنحة، ووظيفتها إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح، يعرف منها ما يقارب 20.000 نوع، وتنتشر في جميع قارات العالم عدا القطب الجنوبي. وبالرغم من أن أكثر الأنواع المعروفة من النحل تعيش في مجتمعات تعاونية ضخمة.