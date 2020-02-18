هكذا رد الفنان محمد رمضان على نقيب المهن الموسيقية

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"،اليوم الثلاثاء، برومو أغنيته الجديدة، "الخروج المهين"، مشيرا الى أن الأغنية تنشر قريباً جداً على قناته الرسمية على يوتيوب.

واعتبر البعض أن نشر برومو الأغنية الجديدة، تأتي في سياق رده على الهجوم على الحملة عليه في الفترة الأخيرة، ومطالب بمقاطعة فنه، بسبب أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي أوقف عن العمل مدى الحياة، بقرار من وزارة الطيران المدني المصري، بسبب نشر رمضان صور له وهو يقود طائرة خاصة كان الطيار مسؤولا عنها، ولكن رمضان استنكر مطالب الطيار وسخر منه.

يوم أمس الاثنين، قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منع الفنان محمد رمضان من إقامة الحفلات نهائيا، إضافة إلى عدم إعطائه تصريحات من النقابة، يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "علي جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانًا حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، و"هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".