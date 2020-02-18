((سريع xxl 2019)) فيديو رانيا يوسف الفاضح فضيحة رانية يوسف وخالد يوسف hd khaled youssef & rania youssef 2019 فيديو فضيحة رانيا يوسف وخالد يوسف

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ساند المهندس طارق عزب، زوجته السابقة الفنّانة رانيا يوسف، بعدما انتشر فيديو مسيء، ادّعى من سرّبه أنّه للفنانة المصرية، وعلى رغم تأكد الجميع بأنّه “فيديو مفبرك”، إلا أنّه انتشر في شكل هائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عزب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لمّا شخص يخوض في أعراض الناس بالشكل ده والناس تكذب وتروّج للكذب والافتراء يبقى فيه حاجة غلط في المجتمع.. رانيا يوسف فنّانة وإنسانة محترمة وأكبر من انعدام الأخلاق”.

من ناحية أخرى، تقدّم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلاً عن يوسف، يطلب فيه القبض والتحقيق مع مروّج الفيديو المسيء المنسوب لموكلته “زوراً”.

وقال سعيد، في بلاغه الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن موكلته فوجئت بانتشار فيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنّها مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافاً للحقيقة.