تراند اليوم : ميريام كلينك تضع الخمر في مكان حساس – صورة

لم تحتفل عارضة الأزياء اللبنانية والمغنية ميريام كلينك بعيد الحب أو الفالنتاين كأغلبية بنات جيلها، لأنها لم تجد بعد الشخص الذي يحميها من غدر الزمان ويؤمن بها كل ما تحتاجه ويحبها لشخصها ولطيبة قلبها لا لجسدها فقط.

ميريام كلينك تكرس لمؤخرتها

خضعت لجلسة تصوير جديدة ارتدت فيها جمبسوت أحمر اللون، وفي إحدى الصور ظهرت كاسة النبيذ “الخمر” وكأنها على منطقة حساسة في جسدها.

لكنها خدعة بصرية أو خدعة الكاميرا حيث أن الخمر بعيدًا عنها وعن جسدها والمنطقة المعيبة، وقالت إنها لا تحتفل بعيد الحب وشتمت هذا اليوم لأن وبحسب رأيها لا يوجد حب حقيقي.