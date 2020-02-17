شاهد: العثور على مخلوق غامض في أعماق البحر وزنه 110 كيلوغرام

صدم العلماء عندما وقع في شباكهم مخلوق غريب ضخم، اصطادوه من أعماق البحر، قرب نيوزيلندا، ويشبه المخلوق الحبار، وتم سحبه من عمق 442 مترا في تشاتام رايز، شرق نيوزيلندا، في شهر يناير/ كانون الثاني.

وقام العلماء بسحب المخلوق ورفعه على المركب، 6 أشخاص، بسبب وزنه الثقيل، الذي يقدر بنحو 110 كيلوغرامات، بينما يبلغ طوله 4 أمتار.

ونظرا لسلامة العديد من أجزاء المخلوق، قام الطاقم العلمي بتجزئته وأخذ ما يقرب من 50 كيلوغرام من جسده لدراسته، بما في ذلك العينين والرأس والمعدة والأعضاء التناسلية، حيث نجح العلماء في نقل الحيوان الغريب على صندوقين بحجم 25 كيلوغراما لكل صندوق.