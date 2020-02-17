شاهد: إيفانكا ترامب تنشر صورة لها من دون مكياج

نشرتْ إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر برفقة ابنها الأوسط جوزيف وهما داخل غرفته ويحضنان دميته المفضلة، حيث ظهرت دون مكياج وبشعرٍ غير منسق.

وخطفت صورة ايفانكا ترامب الجديدة أنظار نحوها، إذ أنَّ المعجبين في ايفانكا علقوا على الصورة تعليقات إيجابية، مشيدين بجرأتها وتواضعها على نشر صورةٍ لها دون تكلف.





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وكانت إيفانكا ترامب قد صرحت لصحيفة My Morning Routine الأمريكية أنها تستيقظ عادة في الخامسة والنصف فجراً كل صباح، وذلك حتى تدقق في أعمالها ومهامها اليومية في هدوء قبل استيقاظ أطفالها الثلاثة بحلول الساعة السابعة.

وزارت إيفانكا ترامب، يوم السبت الماضي، في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن هذه الزيارة التي بدأت اليوم، هي الأولى لابنة الرئيس الأمريكي، إلى الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن إيفانكا ترامب (38 سنة) هي ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، ونائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وهي زوجة جارد كوشنر مستشار ترامب أيضا ومهندس " صفقة القرن " المزعومة للسلام في الشرق الأوسط.