شاهد: دخول استعراضي للرئيس ترامب في سباق للسيارات

نشرت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، مقطع فيديو، لدخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش" وسط هتافات المشجعين، وذلك بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام الرئيس الأمريكي بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وذلك في خطوة لتعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه.

وأعطى ترامب إشارة البدء للسباق، أمام حشد من نحو مئة ألف شخص، قائلا "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم"، حيث يعد الكثير من القاعدة المحافظة المؤيدة لترامب من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات.