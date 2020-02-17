xn…x khaled youssef..فيديو رنيا يوسف و خالد يوسف ..رانيا يوسف و خالد يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن الفيديو الإباحي الذي نشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف وغير حقيقي، ما دعاها لإصدار بيان لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أكدت فيه أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحة عبر مواقع التواصل تسيء إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أن هناك مواقع إخبارية غير رسمية استخدمت اسمها في نشر أخبار وصور تسيء إليها مبررة ذلك: “علشان اسمى تريند بياخدوه يعلو بيه نسبة المشاهدة على أخبارهم، والمواقع كلها نقلته”.
وتابعت: “الشخصية اللي في الفيديو دى مش أنا، ودى لعبة معمولة، وسأقاضي كل من يروج للفيديو باسمي ويسيء لي بالكذب”، مؤكدة أنه لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد في نشر مواد مسيئة وكاذبة وسيتم محاسبته قانونيًا.
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