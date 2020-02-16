تراند اليوم : اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤١ هـ

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السعودية- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 16 فبراير/ شباط 2020، حالة من الاستقرار، ونقدم لكم في الجدول التالي قائمة بأسعار الذهب في السعودية تبعاً للاقتصاد والبورصة السعودية.

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ونستعرض لكم أسعار الذهب في السعودية لكل الأعيرة المتباينة ( عيار 24 – عيار 22 – عيار 21 – عيار 18 – عيار 14 – عيار 10)، ويعتبر أهم هذه الأعيرة والأكثر تداولاً واهتماماً بين الناس هو سعر الذهب عيار 21 في السعودية.