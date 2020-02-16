تراند اليوم : مستفيداً من خِدْمات العيادات الخارجية بمستشفيات القنفذة

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السعودية- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات صحة القنفذة لعام 2019 م، 159373 مراجعاً.

وبينت “صحة القنفذة” أن عدد مراجعي عيادات مستشفى القنفذة بلغ 47578 مراجعاً، فيما بلغ مراجعي عيادات مستشفى جنوب القنفذة 34861 مراجعاً، ومراجعي العيادات بمستشفى ثريبان 27967 مراجعاً .

فيما راجع 16506 مستفيدين عيادات مستشفى المظيلف، و23641 مراجعاً لعيادات مستشفى نمرة.

يُذكر أن صحة القنفذة تقدم خِدْماتِها الصحية عبر خمسة مستشفيات و 44 مركزاً صحياً.

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