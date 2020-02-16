كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد 16 فبراير 2020، عن سبب وفاة الفنان المصري عامر منيب في تاريخ 26 نوفمبر لعام 2011، في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عاماً ، حيث أفادت مصادر مقربة من عائلته أن الراحل توفي متأثراً بإصابته بمرض "سرطان القولون " والذي استمر في جسده لمدة عامين.

وقالت إيمان الألفى زوجة الفنان الراحل عامر منيب وصاحبة فكرة ديو "عامل إيه في حياتك" خلال لقائها فى برنامج معكم المذاع على قناة CBC وتقدمة الإعلامية منى الشاذلى، إنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية التى بلغت نسبة مشاهدتها في اليوم الأول مليون مشاهدة وحققت التريند بعد ساعات من إطلاقها، وبلغت الأغنية بعد شهرين من إطلاقها أكثر من 10 مليون مشاهدة، مضيفة، "فى بداية التفكير في "ديو الأغنية" كان الأمر مقتصرًا على الأهل والأصدقاء، ولم يكن متوقعًا نهائيًا النجاح الكبير للأغنية بهذا الشكل الكبير، وأن أخر طموحهم كان أن تذاع الأغنية على الـFM".

وتزوج الفنان الراحل إيمان الألفي، من خارج الوسط الفني، وأنجب منها بناته مريم، وزينة، ونور، ورحل عن عالمنا 26 نوفمبر 2011، داخل مستشفى "دار الفؤاد" عن عمر ناهز 48 عاما، بعد صراع طويل من المرض.

ولد عامر في 2 سبتمبر 1963، وعاش في بيت صغير بمنطقة الدقي بالجيزة، قضى معظم أيام طفولته في منزل جدته ماري منيب، التي كانت تصطحبه معها إلى مسرح "نجيب الريحاني" لمشاهدة أعمالها الفنية، وأيضًا كان رفيقها في الصالونات والندوات الفنية، لحبه وشغفه الكبير للفن منذ صغره.

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أصدر أول ألبوم له "لمحي" في 1990، وتعامل فيه مع كبار الشعراء، نجاح ألبومه الأول شجعه على استكمال مشواره الفني، فأصدر في عام 1994 ألبومه الثاني "أول حب"، ثم "علمتك"، "فاكر"، "أيام وليالي"، "وياك"، "الله عليك"، "حب العمر"، "هعيش"، "كل ثانية معاك"، واختتم مسيرته بألبوم "حظي من السما" الذي صدر في 2008، وكان آخر ما شدا به أغنية دينية بعد عودته من العمرة في 2009.

حبه للتمثيل دفعه للمشاركة في عدد من الأفلام السينمائية، كان أشهرها "سحر العيون" 2002، و"شوق وحنين" 2003، و"كيمو وأنتيمو" 2003، و"الغواص" 2005، و"كامل الأوصاف" 2006، واختتمها بفيلم "أخوة في بيت الجهراء" 2011.

من جانبها، قالت مريم منيب، إنها كانت تحلم منذ صغرها أن تغنى مع والدها الفنان الراحل عامر منيب، حيث احتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع المرض، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ولاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، وتربعت علي عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة ، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجى.