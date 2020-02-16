بعد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف .. هل رد الأخير؟

فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، رد المخرج خالد يوسف على هذا الفيديو الإباحي، خاصة بعد الخطوة التي اتخذتها الفنانة رانيا يوسف برفع بلاغ للناب العام ضد مروج هذا الفيديو الإباحي. ينتظر الجمهور بعد انتشار، رد المخرج خالد يوسف على هذا الفيديو الإباحي، خاصة بعد الخطوة التي اتخذتها الفنانةبرفع بلاغ للناب العام ضد مروج هذا الفيديو الإباحي. ولكن حتى الآن امتنع خالد يوسف عن الرد على فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف الإباحي، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا بعد نسب شخص مجهول هذا الفيديو الإباحي إلى الفنانة رانيا يوسف.

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