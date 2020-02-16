شاهد نت: الحلقة السابعة 7من برنامج ذا فويس كيدز 2020

مشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث 2020، حيث تسيطر حالة من ال حماس والإثارة على ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي عقب سقوط الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبى المسرح في الحلقة السابقة.

وبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية "إمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، قالت له "أنت لي أنا"، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.

ونجح المدربون الثلاثة في جمع عدد من المواهب المتميزة للمشاركة في ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الثالث، حيث اشتدت المنافسة مع نهاية مرحلة الصوت وهي المرحلة الأولى في المسابقة فيما بينها لاختيار أفضل الأصوات التي سوف تنتقل إلى المرحلة التالية.

وتقدم MBC Egypt ذا فويس كيدز The Voice Kids كل يوم سبت كل أسبوع، الساعة الثامنة والنصف بعد الظهر بتوقيت العاصمة القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

وزادت المواجهة بعد حصول المدربين الثلاثة على أفضل الأصوات المشتركة في اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي يبث عبر قنوات الـ MBC مساء السبت من كل أسبوع.

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وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن خروج الفنانة نانسي عجرم من برنامج ذا فويس كيدز 2020 على خلفية القضية التي تورطت بها مع زوجها فادي الهاشم.

في هذا الصدد أكد أليكس معوشى مدير البرامج الترفيهية فى قنوات "إم بى سى" عدم صحة الشائعات الدائرة حاليا حول عدم استمرار نانسى عجرم فى برنامج "ذا فويس كيدز" التى تشارك فى لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصى الحلانى.

وقال معوشى فى تصريحات له :"نانسى عجرم باقية والأقاويل التى تتردد غير صحيحة"، لافتا إلى أن نانسى ستصوّر في 24 فبراير الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس الحلقة النهائية، على أن تكون أيضاً في الموسم المقبل من البرنامج.

ومن المعروف أن حلقات المرحلة الأولى فى البرنامج مسجلة بالكامل، ولكن باقي الحلقات تكون على الهواء، وقالت تقارير إعلامية إنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج ويتبقي فقط حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، على أن تكون الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس من ستوديوهات "MBC" في بيروت.

أعلنت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أول حفلاتها الغنائية، في يوم عيد الحب، على مسرح ستاد القاهرة الدولي، ويشارك في نفس الحفل كل من الفنان تامر حسني، ووائل جسار.

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم أمس الجمعة، حفلا غنائيا في استاد القاهرة الدولي، احتفالا بعيد الحب "فالنتاين"، في أول مواجهة لها مع جمهورها بعد حادث القتل بداخل منزلها قبل شهر.