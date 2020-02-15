تحميل البوم رامي جمال 2020

كشف الفنان المصري رامي جمال عن طرحه لألبوم جديد الذى يحمل اسم "أنا لوحدى"، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وذلك على قناة نجوم ريكوردز على يوتيوب.

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وتصدرت الأغنية الشعبية صفق/سقف ترندات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدرت يوتيوب، ومحركات البحث العالمية، وهو ما يدل عن حجم بحث المتابعين ومدى رغبتهم في الأغنية التي أحدثت صدى واسع في الأوساط الفنية، ولاقت إعجاب النقاد.

ويشارك في فيديو الأغنية كل من: "أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز".

ومن نجوم الرياضة: "شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، والمصارع السابق كرم جبر".

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إلى جانب عدد من الإعلاميين مثل: "إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما".

وطرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" احتفالاً بعيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التى يتم طرحها من ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بعد طرح أولى الأغنيات بعنوان "سقف" التى حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور، على أن يطرح الألبوم كاملاً فى الأسواق خلال أيام.

وعلق رامى جمال على أغنية سقف بعد طرحها وردود الأفعال المميزة الذى تلقاها حولها: قائلاً: "كلام كتير فى قلبى لكل الناس اللى حولت الطاقة اللى كانت مزعلانى لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول أنا وكل اللى ساعدونى فى صناعة الأغنية دى وتصويرها والنجوم اللى شرفونى بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".

والفنان رامي جمال عبد الوهاب الفقي هو مغني وملحن مصري. قدم ألحانه للعديد من نجوم الوطن العربي، أصدر أول ألبوم له في عام 2011 بعنوان ماليش دعوة بحد.

وولد في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية لأب من محافظة الشرقية وأم من القاهرة. درس في كلية التربية الموسيقية، بجامعة حلوان، بدأ مشواره الفني بتلحين أغنية فيلم فرح، وكانت من غناء أحمد فوزي، لكنه حصل علي شهرته الفنية بتلحين أغنية "فين لياليك" للمطرب اللبناني فضل شاكر.