شاهد: لحظة اعتقال رجل هدّد الفنانة نانسي عجرم بالقتل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إلقاء القبض على الرجل، الذي هدّد المطربة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل، ثأراً لشاب السوري محمد الموسي .

وكانت عائلة نانسي عجرم تلقت تهديدات صريحة بالقتل من شخص قال إنه من ضيعة وعائلة تؤمن بالثأر ولن تتنازل عن حقها.

وقال “وسيم زكور” الذي ظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجب الانتقام من فادي الهاشم عبر قتل زوجته، نانسي عجرم، أو واحدة من بناته.

وعلى إثر ذلك، تقدمت نانسي عجرم وزوجها بشكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على صحافي سوري مقيم في ألمانيا ويدعى وسيم زكور بعد نشره فيديو على موقعي “الفيسبوك” و”اليوتيوب” يتضّمن تهديداً واضحاً بقتل نانسي وعائلتها.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بتقديم المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن قتيل فلا الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وقالت بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر“: ”تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم، حيث مسرح الجريمة“.

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

وطلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، "لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات".

كما رأت أن "أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها".