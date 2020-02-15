طلب مفاجئ من محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم يشعل القضية مجددا

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت 15 فبراير 2020،بتقديم المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن قتيل فلا الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر“: ”تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم، حيث مسرح الجريمة“.

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

وطلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، "لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات".

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كما رأت أن "أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها".

في سياق منفصل، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم أمس الجمعة،حفلا غنائيا في استاد القاهرة الدولي، احتفالا بعيد الحب "فالنتاين"، في أول مواجهة لها مع جمهورها بعد حادث القتل بداخل منزلها قبل شهر.

وقوبلت الفنانة الشهيرة بحفاوة شديدة من جانب الجمهور، الذي تفاعل معها، وغنت له عددا من أشهر أغنياتها، ومنها "أخاصمك آه" و"أنا مصري".

وحرصت نانسي عجرم على مصافحة الجمهور من خلف الأسوار الشائكة في الاستاد، والسماح له بالتقاط صور لها من هواتفه الذكية.

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.