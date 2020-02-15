بعد الفيديو الإباحي .. رانيا يوسف وخالد يوسف يتصدران جوجل



وأثار الفيديو الإباحي المنسوب إلى رانيا يوسف وخالد يوسف جدلًا واسعًا، حيث أنه يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، لتتخذ الفنانة رانيا يوسف إجراء حازم حول هذه الشائعات التي تلاحقها، مؤكده أن هذه الأنباء غير صحيحة. وأثار الفيديو الإباحي المنسوب إلىجدلًا واسعًا، حيث أنه يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، لتتخذ الفنانةإجراء حازم حول هذه الشائعات التي تلاحقها، مؤكده أن هذه الأنباء غير صحيحة. وتوجه وكيل الفنانة رانيا يوسف ببلاغ إلى النائب العام حول الفيديو الذي تم ربط اسم رانيا يوسف وخالد يوسف خلاله، مطالبًا بسرعة القبض على الشخص المجهول الذي روج لهذا الفيديو وهذه الشائعات.

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