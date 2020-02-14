تراند اليوم : ابنة هيفا تحتفل بعيد الحب مع زوجها – صورة

احتفلت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعيد الحب، الذي يوافق يوم ١٤ فبراير/شباط من كل عام.

نشرت زينب صورة ظهرت فيه تمسك بيد زوجها، وتعمدت عدم ظهور وجهه أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

علقت زينب على الصورة قائلة: (لا تقيموا عيداً للحب فالعشاق كثيرون .. بل اقيموا عيداً للاوفياء فهم نادرون بحبك).

كانت زينب فياض نشرت صورةً جمعتها بابنتيْها رهف ودانييلا، ولم يظهر خاتم الزواج على يدها اليسرى ما أوحى إنها لربما انفصلت عن زوجها الذي لا يطلّ ولا تنشر صوره كما تفعل مع طفلتيْها، لكنها نفت شائعات انفصالها عنه.

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