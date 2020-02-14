تراند اليوم : إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة

رام الله- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن عودة بعض الأسر التي حُجبت عنها مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الدفعة الأخيرة في قطاع غزة.

وقال الوكيل المساعد للوزارة في رام الله، أكرم الحافي، إن جزءًا كبيرًا من الأسر التي تستحق وتم حجبها خلال الدفعة الأخيرة تم اعادة أسمائها وسيصرف لها مخصصات الشؤون خلال الدفعة المقبلة.

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وأضاف الحافي خلال تصريحات صحفية نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك، أن بقية الأسر التي لم تعود لها مخصصات الشؤون يُجرى الآن دراستها.

وأشار إلى أنه تم اضافة 1451 اسرة جديدة للاستفادة من برنامج الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أنهم يعملون مع وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وتصرف الوزارة مخصصات الشئون الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.