تراند اليوم : لسا عايز أمثل… أول تعليق لخالد النبوي بعد خروجه من العناية المركزة

الخليج 365 الاقتصادية

طمأن الفنان المصري خالد النبوي ، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية ، بعد احتجازه بالعناية المركزة في يناير الماضي ، إثر تعرضه لأزمة قلبية ، أجرى على إثرها عملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي.

وفي أول تعليق له عقب الأزمة الصحية، وجه النبوي الشكر لجمهوره عبر Twitter، كاتبا: “الحمد لله حتى يرضى.. الجمهور الحبيب الصديق، أساتذتي العظماء..أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي”.

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تابع: “التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغاليه مستحيل.. اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم و قربكم..دمتم قريبين يا أحباب.. الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي..ولسه تراللي وعايز يمثل”.

وانهالت التعليقات على التغريدة، وتمنى المُتابعون دوام الصحة، وقال حساب باسم «عمرو أمين»: «حمدالله على سلامتك ورجوعك بالسلامة»، وتابع حساب باسم «سما سيمو»: «وحشتنا ووحشت الكل يا مبدع».

وكان الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها للقصر العيني الفرنساوي وأجرى عملية قسطرة، وطلبت زوجته منى المغربي من الجمهور الدعاء له عبر صفحتها الشخصية على موقع Facebook‎‏.