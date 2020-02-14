شاهد: الفنان كاظم الساهر يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة باسم "آه وآهين" بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب، والأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.

وانتهى القيصر من غناء "آه وأهين"، بعدما غناها خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته الغنائية حيث فاجأ بها جمهوره الذي أعجب بها إلى حد كبير.

يشار إلى أن الصفحة الرسمية للمطرب العراقي كاظم الساهر، كانت كشفت عن نسخة جديدة، من أغنيته "سلام عليك"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد.

ونشرت الصفحة إصدارا جديدا للأغنية، حيث يوجد اختلاف بسيط عن اللحن السابق للأغنية، التي تضمنت صورة للساهر، وهو منحن على العلم العراقي يقبله.

Advertisements

وبحسب موقع "إرم نيوز"، قال الساهر إنه يتمنى أن تعتمد أغنيته "سلام عليك على رافديك"، نشيدا وطنيا للعراق، بينما عبر عن سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا المقترح في استفتاء أجري سابقا لهذا الغرض.

والأغنية من كلمات الشاعر أسعد الغريري، بينما النشيد الحالي اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، بحسب "إرم نيوز"، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل.