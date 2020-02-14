تراند اليوم : سما المصري تصوّر مؤخرتها ويُقبض عليها – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها صوّرت فيها مؤخرتها لا شكلها، ولا نعرف لمَ تفعل هذا، وتستفز العالم العربي بحركاتها التي لا تفعلها إنسانة واعية ومثقفة.

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كما هاجمت قرار أعضاء مجلس الشعب المصري الذي سيصوت على مشروع قانون يفرض ٥ آلاف جنيه على كل من يرتدي زيًا غير محتشم في الأماكن العامة، إن كان رجلًا أم امرأة والفبض عليه.

وقالت: “الهانم عضو مجلس النواب اللي عايزه تعمل قانون تحظر النقاب في الأماكن العامه وكمان عايزه تخلي الشرطه تقبض علي البنات اللي لبسهم مش عاجبها في الأماكن العامه والنبي تتلهي وروحي حلي مشاكل دايرتك الاول حاتك خيبه نواب اخر زمن”

وتابعت: “قال تحظر النقاب وتقبض علي اللي لابسه قصير قال…ياشيخه اتنيلي علي عنيك جاتك وكسه توكسك…روحي يااختي اعملي قانون شغلي الشباب ولا لمي الزباله من الشارع ولا نضفوا المستشفيات جاتكوا نيلا علي نيلتكوا”