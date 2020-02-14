تراند اليوم : آنجي خوري بالسوتيان فقط بعد شرطة الآداب – صورة

منذ فترة، قالت المغنية اللبنانية قمر إن شرطة الآداب في لبنان ألقت القبض على السورية آنجي خوري في لبنان بعدما دخلت خلسة بعباءة إلى بيروت عبر الحدود اللبنانية – السورية، وقالت قمر إن الحق ظهر أخيرًا والرب استجاب لدعواتها.

القاء القبض على آنجي خوري وإحالتها إلى شرطة الآداب – صورة

وبعد خروجها من السجن، نشرت آنجي عددًا من الصور المستفزة لها والوقحة للغاية، وهذه تفعل أي شيء لتسلط الضوء عليها ليس بجمالها إنما ببيع جسدها على السوشيال ميديا.

كما نشرت صورة ظهرت فيها تعرض صدرها بالسوتيان فقط دون أن تعلق بكلمة، لكنها تعرضت لإنتقادات كثيرة من السوريين الذين يرفضون هكذا نوعية من البنات اللواتي تسيء لهم ولسوريا.