شاهد الظهور الأول لبنات وزوجة الفنان عامر منيب

استضاف احد البرامج التلفزيونية في مصر الليلة الماضية بنات الفنان المصري عامر منيب ، وذلك في أول ظهور لهن على شاشات التلفزة ، حيث تحدثن عن حياتهن الأسرية وعلاقتهن بوالدتهن ، حيث روت مريم الأبنة الأكبر كواليس أغنيتها عامل إيه في حياتك، التي أهدتها لروح والدها الراحل.

وظهرت خلال اللقاء زوجة الراحل عامر منيب داخل استديو معكم وهى متأثر بالفيديو الافتراضي بين ابنتها وزوجها.

كما قدمن بنات عامر منيب الأغنية الشعبية الشهيرة "بنت الجيران لحسن شاكوش، مؤكدين أنها من الأغاني المفضلة والمحببة لهم.

وكشفت بنات عامر منيب عن مفاجأة بشأن أغنية "العالم الله" للمطرب عامر منيب: أن "عمرو مصطفى كان عامل الأغنية دى عشان ولادة زينة وقتها وكانت كلمات الأغنية مبروك يا عمرو يا منيب بنتك زينة يحميهالك الله، مردفة: "عمرو كل مابيشوفها بيغنهالها".

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وروت مريم عامر منيب كواليس تصوير كليب عامل إيه فى حياتك الذى لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا كنت نايمة وفجأة لما صحيت لقيت فيه جروب على الواتس أسسته أمى وكل الرسائل فيها هنروح الإستديو بكرة، معقبة: "مكنتش فاهمة ايه اللى بيحصل حواليا".

وتابعت: "روحت الاستديو تانى يوم وكان معايا المطرب والملحن عمرو مصطفى، ولم أكن أتوقع أن تلاقى هذه الأغنية كل هذا الصدى والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

عانى عامر منيب طوال عامين من آلام سرطان القولون، وأجرى جراحة في ألمانيا حيث تم استئصال جزء من القولون، وواجه شائعة وفاته، حيث قام بطرح تسجيل صوتي لجمهوره للرد على الشائعة طالبا منه الدعاء له، ذلك قبل أن تتدهور حالته مرة أخرى ليدخل مستشفى دار الفؤاد، وقبل وفاته بأيام دخل في غيبوبة تامة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد حاولت أسرته انهاء الاجراءات لسفره مرة اخرى للخارج، لكن بسبب الاضطرابات التي شهدتها مصر في تلك الفترة لم يتمكن من السفر، فتوفي عامر منيب في المستشفى صباح السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011، وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية ودُفن إلى جوار جدته ماري منيب، في مدافن الاسرة في مدينة نصر.