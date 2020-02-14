تراند اليوم : وفاة "لينين المسرح المصري"... ووصية خاصة قبل رحيله

الكاتب المسرحي المصري لينين الرملي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد صراعٍ مع المرض، وعن عمر ناهز 75 عاماً، رحل الكاتبُ المسرحيُّ المصريُّ لينين الرملي.

وأعلنت زوجته فاطمة المعدول خبر وفاته، بعد أن تعرَّض إلى جلطة منذ نحو أسبوعٍ، وعانى آثارها حتى وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية "اقتصرت صلاة الجنازة على أفراد عائلته حسب رغبة لينين نفسه، وبعد وصية منه، أمّا العزاء فيوم الاثنين بمسجد عمر مكرم في القاهرة".

عبقري التأليف المسرحي

وأضاف زكي في تصريحات صحافية "فقدَ الفنُ العربيُّ قامةً لا يُستهان بها، وقيمةً فكريّة قلّما يجودُ الزمان بمثلها، إذ شكَّلت أعمال لينين محطات وبصمات فريدة على الجوانب السياسية والاجتماعية والفنية، والجمهور بكل قطاعاته".

وأصاب خبر وفاة الرملي الوسطَين الفني والثقافي بصدمة كبيرة، ونعت وزارة الثقافة المصرية مُمثلة في الوزيرة إيناس عبد الدايم الفقيد، في بيانٍ قالت فيه "تنعى الوزارة وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي الذي غيَّبه الموت اليوم الجمعة عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض".

وأضافت عبد الدايم "برحيل لينين ودّع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضُّراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، إذ تعدّ أعماله علامات بارزة في المسرحَين المصري والعربي".

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ونعى أيضاً الفنان محمد صبحي، شريك عمره وكفاحه الفنيّ وصاحب أبرز الروائع التي قدّمها صبحي، قائلاً "رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي، الذي كان ضلعاً مهماً في مسرحي والأعمال الفنيّة التي قدّمناها معاً. أنت باقٍ بأعمالك وفنّك وفكرك".

60 عملاً فنياً

ولد الكاتب لينين الرملي في الـ18 من أغسطس (آب) عام 1945 بمحافظة القاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي.

وتميّز الرملي بالفكر السياسي والنقد المجتمعي في أعماله، ومن خلال نحو 60 عملاً، قدّمها للسينما والمسرح والتلفزيون، تناول أهم القضايا السياسيّة والفكريّة والاجتماعيّة بشكل كوميدي ساخر.

وأثرى الكاتب الراحل مع الفنان محمد صبحي الحياة الفنية، وقدَّما أبرز الأعمال المسرحية، مثل (الهمجي، وانتهى الدرس يا غبي، وتخاريف، ووجهة نظر)، وتعاون الرملي مع أهم نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس، ومروراً بسمير غانم، وعادل إمام.

ومِنْ أعماله المُميزة مسرحية (سكّ على بناتك) لفؤاد المهندس، وفي السينما سلسلة (بخيت وعديلة) و(هاللو أميركا)، و(الإرهابي) لعادل إمام، ومسلسل (حكاية ميزو) لسمير غانم، و(برج الحظ) لمحمد عوض، و(هند والدكتور نعمان) لكمال الشناوي، ومسرحية (أهلا يا بكوات) لحسين فهمي.