خالد يوسف لـ : لم أتزوج ياسمين الخطيب

كتبت - منال الجيوشي:

نفى النائب البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف زواجه من ياسمين الخطيب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ "" إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه بالشائعات والمزاعم المغرضة، وأنه كان يلتزم الهدوء والصمت إيماناً منه بأن الحياة الخاصة للسياسي والفنان قد يستبيحها البعض عن عمد أو غير عمد.. واستطرد قائلا "إن ابن حزم كان يقول (من يتصدى للعمل العام عليه أن يتصدق ببعض من عرضه لأنه لا محالة مشتوم حتى وإن واصل الليل بالنهار".

لكنه قرر مع تصاعد الحملة التي تستهدفه هو وأسرته ومحبيه وجمهوره أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتفنيد ودحض هذه الادعاءات الكاذبة جملة وتفصيلاً.

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وأضاف النائب والمخرج خالد يوسف: "لم تربطني علاقة الزواج المزعومة لأنني متزوج من الفنانة التشكيلية الدولية شاليمار شربتلي منذ 8 سنوات تقريباً ولدينا ابنتنا شاليمار، وأنا أعتز بهذا الارتباط ولن أسمح باستهدافه أو تعريضه لهزات يحاول البعض إحداثها لأهداف وأغراض غير معلومة".

واختتم تصريحاته بالقول: "سأظل حريصًا على هذه العلاقة الزوجية التي تربطني بزوجتي شاليمار شربتلي التي وقفت وما زالت تقف إلى جانبي مقاتلة وواعية بما يدبر ويحيق بنا من أزمات مصطنعة".