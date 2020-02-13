قرار جديد في قضية الشاب الذي قتل داخل منزل نانسي عجرم

اتخذ القضاء اللبناني قرارا جديدا، اليوم الخميس، في قضية الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم مطلع العام الجاري.

وقال المحامي جميل الغيث لقناة روسيا اليوم، إن القضاء اللبناني وافق على تشكيل لجنة لإعادة تشريح جثة القتيل محمد موسى على أن تضم أطباء سوريين، إضافة إلى الأطباء اللبنانيين.

ويضيف الغيث وهو أحد محامييْن سوريين تبرعا للدفاع عن عائلة موسى إنه التقى مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو الذي أبدى استعداده للتبرع بالحضور والكشف على الجثة أو إرسال لجنة من الأطباء السوريين تذهب تطوعا إلى لبنان.

وأوضح الغيث أن الأمر لا يتوقف عند تشريح الجثة بل الكشف على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج نانسي فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة، مشيرا إلى حالة من القصور السابقة والتعامل غير المهني مع القضية، ولهذا "سيتم رفع دعوى على الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة في بادئ الأمر، وستطول الدعوى من تظهر له علاقة بإخفاء أدلة، وبينهم من شارك بتنظيم ضبط الشرطة الأولي.

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يشار إلى ان جثة الموسى ما زالت في البراد، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.

وكانت المحامية رهاب بيطار المتبرعة أيضا للدفاع في القضية، أعلنت أنها ستقاضي أي وسيلة إعلام تطلق وصف "اللص" على القتيل محمد الموسى، قبل أن يتب القضاء بالأمر.

يشار إلى أن قضية زوج الفنانة نانسي عجرم أثارت جدلا واسعا في الشارعين السوري واللبناني، إذ كانت ردود الفعل متباينة بين التأكيد على حق فادي الهاشم في الدفاع عن نفسه ومنزله من جهة، ونفي صحة الرواية التي نشرها الهاشم بشأن الدافع لما قام به.