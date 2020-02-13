فنانة مصرية توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

علقت الفنانة المصرية بشرى على الشائعات التي انتشرت حول إصابتها بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك خلال تواجدها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وقالت الفنانة المصرية خلال المهرجان: "والله مش كورونا دي حساسية البخاخة اهيه"، وفق ما أورده موقع (روسيا اليوم).

بدورها، قالت يارا شقيقة النجمة بشرى، إن شقيقتها مريضة حساسية موسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي، نافية أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس "كورونا" خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا.

الجدير بالذكر أنَّ فيروس كورونا انتشر في بداية شهر يناير الماضي، وسط تحذيرات كبيرة من قبل الصحة العالمية بضرورة إيجاد مضاد لذلك القاتل