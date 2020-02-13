دراسة أمريكية تكشف عدد الأثرياء في العالم والشرق الأوسط خلال 2019

أعلنت الشركة الأمريكية "ويلث إكس"، عن ارتفاع عدد الأثرياء في العالم خلال العام الماضي 2019، بما نسته 10%، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت على ازدياد عدد الأغنياء حوال العالم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، الذين تتراوح ثروتهم ما بين 5 و30 مليون دولار، قد أصبح حوالي 2.7 مليون شخص.، لافتة إلى أن الزيادة خلال عام 2019 كانت كبيرة جدا حيث بلغت 26.6 ترليون دولار مقارنة بأعوام سابقة، في حين أن عدد الأغنياء ارتفع في 2018 بنسبة 1%..

أما عن منطقة الشرق الأوسط، فقالت الدراسة، إن عدد الأغنياء في هذه المنطقة بلغ 73.7 ألف شخص فقط، وتقدر ثرواتهم جميعا بحوالي 751 مليار دولار، ويشكلون ما نسبته 2.8% من أثرياء العالم، وفق موقع "روسيا اليوم".

وبحسب الدراسة، فعند مقارنة عدد الأغنياء بعدد السكان نجد أن أموال الشرق الأوسط تنحصر في أيادي قليلة، إذ أن عدد الأغنياء، الذي أشارت إليه الدراسة، يبلغ 73680 شخصا من أصل 411.5 مليون نسمة تعيش في المنطقة، بينما يبلغ عدد السكان أمريكا الشمالية حوالي 529 مليون نسمة من بينهم مليون شخص من الأغنياء.