تراند اليوم : رابط نتائج قياس القدرة المعرفية 1441 – 2020 (الفترة الثالثة)

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حقق موضوع نتائج اختبارات قياس للقدرات المعرفية 1441 العديد من نتائج البحث بسبب اهمية المواضيع واليكم رابط نتائج اختبار القدرات المعرفية 1441 عبر الموقع الالكتروني الخليج 365 الاقصتادية سريع ومباشر من اجل تفادي الضغط.

رابط قياس للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1441

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على كل مايخص موضوع نتائج قياس حيث شغل بعض الكثيرين وهو رابط نتائج اختبارات القدارت المعرفية من قياس من هنا والذي من خلاله يمكنكم التعرف على نتائج اختبارات القدرة المعرفية الذي يجريها مركز قياس، وقد اوضح المركز الوطني للقياس ان تلك النوع من الاختبارات هو مخصص لجميع المواطنين سواء من الحاصلين على درجة البكالوريوس و ما فوقه، وذلك للذين يتقدموا لشغل الوظائف الادارية على المراتب السادسة والسابعة والثامنة ويساعد ذلك الاختبار في قياس مهرات الشخص وتحديد مستوى الخبرات التي يمتلكها من اجل تأهيله إلى سوق العمل بشكل أكثر عملية وهو ما نبحث الآن لكم.

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نتائج اختبارات القدرة المعرفية 1441-2020 من قياس

ينتظر العديد من المواطنين الذين تقدموا لاختبارات القدرة المعرفية التابع للمركز الوطني للقياس ظهور نتائج القياس الخاصة بهم حيث تم تأدية الاختبارات خلال يوم السادس والعشرين من شهر يناير المنصر من العام الميلادي 2020 الجديد وقد أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة للتواصل الاجتماعي “تويتر” أن اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر فبراير هو موعد الإعلان عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية الفترة الثالثة والموافق التاسع عشر من شهر جماد آخر من العام الهجري 1441، هذا وسنقوم بموافتكم بأخر التطورات و التفاصيل الخاصة بالنتائج اليوم على مدار الساعة وعبر موقعكم دليل الوطن أول بأول طوال اليوم ونتمنى لكم التوفيق.