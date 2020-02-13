تراند اليوم : نتائج امتحان التؤوريا في فلسطين 2020 ( السياقة النظري )

طالع نتائج امتحان السياقة النظري (التؤوريا) الفلسطيني ، مباشرة من خلال موقع وزارة النقل والمواصلات برقم الهوية للعام 2019 – 2020 ، لجميع المتقدمين للامتحان النظري والعملي في كافة المحافظات الفلسطينية .

يمكنك معرفة نتائج امتحان التؤوريا 2020 فلسطين من خلال ( الرابط التالي ) ، بعد الخروج من قاعة الامتحان ، وسيظهر لك اسمك و تاريخ تقديم الامتحان ونوع الرخصة التي تقدمت لها وعلامتك والنتيجة .

يشار إلى أن امتحان التؤريا هو الخاص بالسياقة النظري، ويتقدم له آلاف الراغبين بالحصول على رخصة القيادة المختلفة في فلسطين.

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وتقوم وزارة المواصلات بإصدار نتائج السياقة أسبوعياً لآلاف المتقدمين لخوض اختبار السياقة بهدف الحصول على رخصة القيادة الفلسطينية.

ويتم ذلك عقب اجراء اختبار التست الخاص بالسياقة العملي والنظري، فيجري امتحان العملي بعد النجاح باختبار النظري.

حيث يتلقى الطالب مجموعة من المحاضرات التي تهتم بأسس وتعليم القيادة الآمنة للجميع، ومن ثم تحديد موعد للتدريب على التست العملي لاختبار القيادة ويتم اختلافها بكافة عدد حصص الدروس التي قد يتلقاها كل فرد ونوع الرخصة الأخرى.