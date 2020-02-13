تراند اليوم : رابط فحص نتائج القدرات برقم الهويه :رابط نتائج قياس برقم الهويه فقط

الرياض -الخليج 365

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” نتائج امتحانات القدرةالمعرفية (الفترة الثالثة) للعام 2020 – 1441 اليوم الخميس عبر موقع قياس برقم المدني والهوية لجميع المتقدمين لاختبارات القدرة المعرفية الفترة الثالثة .

وطالب مركز القياس والتقويم من جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1441 من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم المدني الخاص بهم أو رقم الهوية .

وفور إعلان المركز الوطني للقياس والتقويم نتائج اختبارات القدرة المعرفية الفترة الثالثة للعام 1441 – 2019 ، تسائل آلاف المتقدمين للاختبار عن درجة النجاح في اختبارات القدرة المعرفية ، والتي تؤهل المتقدم للنجاح في الاختبار .

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ورداً على تساؤولات الكثيرين ، أكدت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن درجة النجاح لاجتياز اختبار القدرة المعرفية هي 50 درجة ، تمكن المتقدم للامتحان للنجاح في امتحان القدرات المعرفية في حال حصل عليها .

وأضافت وزارة الخدمة المدنية، أن هذا الاختبار يشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية “بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، والماجستير” من التربويين وغير التربويين من الجنسين الراغبين في التقدم بالمفاضلات الإدارية.

يشار إلى أن القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية