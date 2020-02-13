تراند اليوم : نتائج قياس:رابط نتائج اختبار القدرة المعرفية

يصدر المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” نتائج امتحانات القدرةالمعرفية (الفترة الثالثة) للعام 2020 – 1441 اليوم الخميس عبر موقع قياس برقم المدني والهوية لجميع المتقدمين .

رابط نتائج قياس القدرة المعرفية 1441 من خلال ( الرابط التالي ) .

يشار إلى أن القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

يرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

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بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استناداً إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.