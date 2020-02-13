تحميل البوم الفنان عمرو دياب 2020

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي،بالبوم الفنان المصري عمرو دياب 2020 الذي يحمل اسم "سهرانين"، حيث جاء طرح البوم عمرو دياب بعد قرابة الشهر من التشويق الذي سيطر على الجماهير بعد صدور عددا من أغانيه بشكل منفرد .

وشاركت نجلة الفنان المصري جنا، والدها ألبومه الجديد بعنوان “سهران”، حيث قدمت معه ديو حمل عنوان “جميلة” من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق مدكور.

وكالعادة سيم طرح البوم عمرو دياب 2020 عبر منصة تابعة لإحدى الشركات المقدمة لشبكات الهواتف المحمولة أولا، على أن تتاح بعد ذلك على القناة الرسمية للشركة المنتجة له على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أسماء أغاني البوم عمرو دياب 2020 الجديد

يتألف البوم عمرو دياب 2020 الجديد 14 أغنية، نستعرض الأسماء التي تم الإعلان عنها حتى الآن:

Advertisements

أغنية سهرانين لعمرو دياب 2020: التي تعتبر الأغنية الرئيسية التي تحمل واجهة الألبوم ومؤلفها تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

أغنية هيعيش يفتكرني لعمرو دياب: وهذه الأغنية من تأليف تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي عضو فريق واما.

أغنية قلبي متعلق لعمرو دياب: من تأليف عزيز الشافعي وألحانه أيضا وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية عم الطيب: من تأليف صابر كمال وألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير.

ويسافر عمرو دياب بعد طرح الألبوم بيوم، إلى الكويت لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وسيكون الحفل هو أول حفل لعمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".