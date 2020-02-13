شاهد: ابنة الفنان عمرو دياب تفاجئ الجمهور في الألبوم الجديد

شاركت نجلة الفنان المصري عمرو دياب جنا، والدها ألبومه الجديد بعنوان “سهران”، حيث قدمت معه ديو حمل عنوان “جميلة” من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق مدكور.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن عمرو دياب غيّر اسم الألبوم من "أنا غير" إلى "سهران"، وصدر منه أكثر من 5 أغنيات كاملة على فترات زمينة مختلفة.

ويسافر عمرو دياب بعد طرح الألبوم بيوم، إلى الكويت لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وسيكون الحفل هو أول حفل لعمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".

من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب، الجمعة الماضية، حفلا غنائيا ناجحا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت برفقته، الممثلة المصرية، دينا الشربيني.

كما يشهد على عودة دياب للحفلات في الكويت، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر حفلاته في مهرجان "هلا فبراير" في 2015.