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s:sفيلم رانيا يوسف الاباحي ..فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3

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s:sفيلم رانيا يوسف الاباحي ..فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3

s:sفيلم رانيا يوسف الاباحي ..فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3

انتشر مقطع فيديو اباحي علي شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب تظهر فيه فتاة تشبه الفنانة المصرية وبالرغم من رد الفنانة المصرية رانيا يوسف علي من قاموا بتداول هذا الفيديو واكدت انها ليس هي التي تظهر في الفيديو زادت الاشاعات من اصحاب النفوس السوداء علي الفنانة المصرية رانيا يوسف ونحن من موقعنا شبكة نداء ناكد ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست الفنانة رانيا يوسف ولكن هناك العديد من اصحاب النفوس السوداء يحاولون تشوية صورة الفنانة رانيا يوسف بسبب نجاحها المستمر.  الفديوهات المتداولة علي مواقع التواصل

رانيا يوسف من خلال الحكاية ترد على الفيديو المزيف المسيئ لها

حيث أثار فيديو رانيا يوسف الجديد المزعوم، يوم الجمعة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت هددت الفنانة المصرية الشهيرة بمقاضات من يروج الشائعات حولها. ويدور الحديث من قبل النشطاء عن فيديو مزعوم للفنانة رانيا يوسف، مع المخرج في أوضاع يقولون إنها فاضحة وغير مناسبة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

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2019-01-26 2019-01-26

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