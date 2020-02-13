شريف رمزي يعلق على الفيديو الجنسي المزعوم لخالد يوسف ومنى فاروق

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المصدر: كارما حسام – دوت الخليج
علّق الممثل المصري شريف رمزي على واقعة انتشار تسجيلات جنسية قيل إنّها للمخرج الكبير خالد يوسف، بأنّ كل ما يُثار “غير مقبول” و”أنّ الله حليم ستار، ومن ستره الله لا نفضحه”.
وأشار رمزي في لقاء مع “دوت الخليج” إلى أنه صديق شخصي للمخرج خالد يوسف، وأنه لا يستطيع التأكد مما يثار من أخبار متداولة بشأن الواقعة، لكنه استدرك بأنّ “من خلال ردود فعل وثبات خالد يوسف يتضح أن ما أثير غير صحيح”.
وتابع قائلًا: “ليس من حق الناس التعرض للحياة الشخصية، إذا كانت هناك مشكلة لابد أن نستر ولا نفضح الناس”.
وانتشر تسجيل مصور عبر موقع يوتيوب يظهر الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، وهما ترقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبتهما قانونًا، على الرغم من أن الفيديو ليس بجديد إلا أنه انتشر مؤخرًا.
وبعدها بأيام تم تسريب فيديو فاضح للفنانتين أيضًا، قيل إنهما كانتا برفقة المخرج خالد يوسف، وانتشر عبر شبكات الإنترنت بسرعة البرق.
كارما حسام – دوت الخليج
تاريخ النشريناير ,26 / 2019 14:05 GMT
تاريخ التحديثيناير ,26 / 2019 14:15 GMT
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