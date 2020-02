سبب وفاة الراقصة الشهيرة بولا كيلي

أعلنت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة الممثلة والراقصة الأمريكية بولا كيلي، التي حصلت على ترشيحات إيمي عن العديد من أدوارها عن عمر يناهز 77 عامًا.

كما وأعلنت العائلة وفاتها اليوم في لوس أنجلوس؛ بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقًا لصحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية.

وكانت كيلي أكثر من مجرد ممثلة، حيث أظهرت العديد من المواهب كراقصة ومغنية ومصممة رقص في السينما والتلفزيون وفي مسرح برودواي الشهير.

ولعبت كيلي دورًا بارزًا في فيلم بوب فوس لعام 1969 ”Sweet Charity“، حيث شاركت العمل مع النجم شيرلي ماكلين وتشيتا ريفيرا .

وظهرت في العديد من المسلسلات التلفزيونية من السبعينيات وحتى التسعينيات، بما في ذلك ”Sanford & Son و Medical Center وغيرهما من الأعمال.

وفي عام 1984، حصلت على ترشيح إيمي لممثلة مساعدة بارزة عن دورها في المسلسل الكوميدي Night Court، كما تم ترشيحها لنفس الجائزة في عام 1989 عن دورها في مسلسل ”نساء بروستر بليس“ الذي تم إنتاجه من قبل الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وتشمل أرصدة أفلام الراحلة فيلم The Andromeda Strain و Top of the Heap و Soylent Green، وبعد اعتزالها عادت كيلي من جديد في عام 2009 لتنضم إلى فريق مسرح Ebony Repertory Theatre لمسرحية ”Crowns“ في لوس أنجلوس.

نشأت كيلي في حي هارلم بمدينة نيويورك، وذهبت لمدرسة للموسيقى والفنون، وتزوجت النجمة من المخرج البريطاني المولد دون شافي في عام 1985، وأنجبت طفلاً واحدًا قبل وفاته في عام 1990.