حقيقة وفاة الفنانة السورية ريم زينو بحادث سير_ شاهد

تناقلت العديد من وسائل الإعلام السورية اليوم الاربعاء، خبر وفاة الفنانة السورية ريم زينو في أحد المشافي العاصمة السورية دمشق، بعد تعرضها لحادث سير.

ومن جهتها، طمأنت النجمة السورية ريم زينو جمهورها على صحتها، عقب خروجها من المستشفى، مشيرةً إلى أنها في وضع صحي جيد جدا، وتعيش فترة نقاهة الآن في منزلها بالعاصمة دمشق.

وقالت زينو في تصريحات صحفية، إنها أصيبت إثر الحادث برضوض بعد أن صدمتها سيارة وهي تعبر الشارع، شاكرة الله على السلامة وعلى عنايته دائما.

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واستطردت ريم زينو قائلةً: “أنا الآن بخير، هي رضوض بسيطة وينتهي كل شيء”، موجهة الشكر لجمهورها ومحبيها وكل من تواصل معها للاطمئنان عن وضعها الصحي.

والفنانة ريم زينو سورية ولدت في دمشق بدايات نشاط الفني قدمت أول أدوارها التلفزيونية في "التغريبة الفلسطينية" (2005) بإدارة المخرج حاتم علي.