شاهد: لهذا السبب الشرطة الصينية لا تتجرأ على الاقتراب من متهم

طاردت الشرطة الصينية رجلا في شوارع إحدى المدن الصينية، ولكنهم لم يتجرأوا على الاقتراب منه لعدم ارتدائه قناعا، ظنا منهم أنه مصاب بفيروس كورونا.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ردود أفعال ساخرة بين المغردين.

وتمكن اثنان من رجال الشرطة في نهاية الفيديو من إلقاء القبض على الرجل، مرتدين اللباس الواقي من الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية الرسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في الصين إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير الجاري حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا"، وأكد البيان شفاء 4740 شخصا.